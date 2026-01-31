यात्रियों की शिकायत पर RPF का एक्शन! जबरन पैसे वसूलने का आरोप, कोच से पकड़े गए चार किन्नर(photo-AI)
CG Train News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में ट्रेन में यात्रियों से अवैध वसूली की शिकायत पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने चार किन्नरों को गिरफ्तार किया है। सभी के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। आरपीएफ प्रभारी तरुणा साहू ने बताया कि रेल मदद एप के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी।
शिकायत में बताया गया कि गाड़ी संख्या 22816 बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जनरल कोच में कुछ किन्नर यात्रियों से जबरन पैसे मांग रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट की टीम ने शिकायतकर्ता से संपर्क किया। शिकायतकर्ता ने अपना नाम रोमेश कुमार बताया और कहा कि वे अपने परिवार के साथ गोंदिया से रायपुर की यात्रा कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कोच में मौजूद किन्नर यात्रियों से घूम-घूमकर अवैध रूप से पैसे वसूल रहे थे।
मामले की गंभीरता को देखते हुए आरपीएफ टीम ने तत्काल जांच शुरू की। जांच के दौरान कोच में अवैध वसूली करते पाए गए मधु किन्नर, सोनाली किन्नर, काजल किन्नर और ढिल्लू किन्नर को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया। आरपीएफ ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस तरह की अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है और इस खबर पर लगातार अपडेट दिए जाएंगे।
