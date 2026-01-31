यात्रियों की शिकायत पर RPF का एक्शन! जबरन पैसे वसूलने का आरोप, कोच से पकड़े गए चार किन्नर

शिकायत में बताया गया कि गाड़ी संख्या 22816 बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जनरल कोच में कुछ किन्नर यात्रियों से जबरन पैसे मांग रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट की टीम ने शिकायतकर्ता से संपर्क किया। शिकायतकर्ता ने अपना नाम रोमेश कुमार बताया और कहा कि वे अपने परिवार के साथ गोंदिया से रायपुर की यात्रा कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कोच में मौजूद किन्नर यात्रियों से घूम-घूमकर अवैध रूप से पैसे वसूल रहे थे।