31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

यात्रियों की शिकायत पर RPF का एक्शन! जबरन पैसे वसूलने का आरोप, कोच से पकड़े गए चार किन्नर

CG Train News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में ट्रेन में यात्रियों से अवैध वसूली की शिकायत पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने चार किन्नरों को गिरफ्तार किया है। सभी के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। आरपीएफ प्रभारी तरुणा साहू ने बताया कि रेल मदद एप के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Shradha Jaiswal

Jan 31, 2026

यात्रियों की शिकायत पर RPF का एक्शन! जबरन पैसे वसूलने का आरोप, कोच से पकड़े गए चार किन्नर(photo-AI)

यात्रियों की शिकायत पर RPF का एक्शन! जबरन पैसे वसूलने का आरोप, कोच से पकड़े गए चार किन्नर(photo-AI)

CG Train News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में ट्रेन में यात्रियों से अवैध वसूली की शिकायत पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने चार किन्नरों को गिरफ्तार किया है। सभी के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। आरपीएफ प्रभारी तरुणा साहू ने बताया कि रेल मदद एप के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी।

CG Train News: ट्रेन में यात्रियों से जबरन पैसे वसूलने का आरोप

शिकायत में बताया गया कि गाड़ी संख्या 22816 बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जनरल कोच में कुछ किन्नर यात्रियों से जबरन पैसे मांग रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट की टीम ने शिकायतकर्ता से संपर्क किया। शिकायतकर्ता ने अपना नाम रोमेश कुमार बताया और कहा कि वे अपने परिवार के साथ गोंदिया से रायपुर की यात्रा कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कोच में मौजूद किन्नर यात्रियों से घूम-घूमकर अवैध रूप से पैसे वसूल रहे थे।

जनरल कोच बना वसूली का अड्डा

मामले की गंभीरता को देखते हुए आरपीएफ टीम ने तत्काल जांच शुरू की। जांच के दौरान कोच में अवैध वसूली करते पाए गए मधु किन्नर, सोनाली किन्नर, काजल किन्नर और ढिल्लू किन्नर को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया। आरपीएफ ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस तरह की अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है और इस खबर पर लगातार अपडेट दिए जाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 01:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / यात्रियों की शिकायत पर RPF का एक्शन! जबरन पैसे वसूलने का आरोप, कोच से पकड़े गए चार किन्नर
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

2000 से ज्यादा आदिवासी परिवारों का मतांतरण

20 वर्षों से सक्रिय नेटवर्क, 2000 से ज्यादा आदिवासी परिवारों का मतांतरण, केरल कनेक्शन ने खोले कई राज(photo-patrika)
राजनंदगांव

Big Incident: फर्नीचर डिलीवरी के दौरान बड़ा हादसा! छज्जा गिरने से मजदूर की मौत, 3 अन्य गंभीर

राजनंदगांव

24 से 31 जनवरी तक कई ट्रेनें रहेगी रद्द, देखें List

CG Train Cancelled: 24 से 31 जनवरी तक कई ट्रेनें रहेगी रद्द, इतवारी रूट पर सफर हुई मुश्किल, देखें List(photo-patrika)
राजनंदगांव

CG News: क्रेशर प्लांटों की लापरवाही से संकट में ग्रामीण, खदानें परोस रही हजारों लोगों को धीमा जहर

CG News: क्रेशर प्लांटों की लापरवाही से संकट में ग्रामीण, खदानें परोस रही हजारों लोगों को धीमा जहर
Patrika Special News

हाय-हैलो ऑनलाइन में पैसा है क्या…? WP पर आए मैसेज से मोबाइल नंबर हैक, आंबा कार्यकर्ता के खाते से 3.12 लाख की ठगी

राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.