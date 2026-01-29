29 जनवरी 2026,

गुरुवार

राजनंदगांव

Big Incident: फर्नीचर डिलीवरी के दौरान बड़ा हादसा! छज्जा गिरने से मजदूर की मौत, 3 अन्य गंभीर

Big Incident: राजनांदगांव जिले के निरंकारी फर्नीचर से डबल बेड पलंग (दीवान) की डिलीवरी के दौरान बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। फर्नीचर का सामान रस्सी के सहारे घर के उपर कमरे में चढ़ाए जाने के दौरान अचानक मकान का छज्जा गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए।

राजनंदगांव

image

Khyati Parihar

Jan 29, 2026

Demo pic

Big Incident: राजनांदगांव जिले के निरंकारी फर्नीचर से डबल बेड पलंग (दीवान) की डिलीवरी के दौरान बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। फर्नीचर का सामान रस्सी के सहारे घर के उपर कमरे में चढ़ाए जाने के दौरान अचानक मकान का छज्जा गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, कलेक्टोरेट में क्लर्क के पद पर पदस्थ मरकाम द्वारा निरंकारी फर्नीचर से डबल बेड पलंग की खरीदी की गई थी। बुधवार को फर्नीचर दुकान से चार मजदूर उक्त पलंग की डिलीवरी देने स्टेशन पारा स्थित मरकाम के निवास पहुंचे थे। पलंग को घर के ऊपरी कमरे में रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ाया जा रहा था, इसी दौरान मकान का छज्जा अचानक टूटकर नीचे गिर गया।

Big Incident: ग्राम तिलईरवार के निवासी हैं मृतक मजदूर

छज्जा गिरने से पलंग को ऊपर चढ़ा रहे चारों मजदूर उसके नीचे दब गए। हादसे में गंभीर चोट लगने से मजदूर तेज राम साहू उम्र 32 वर्ष निवासी तिलईरवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीन अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों की मदद से घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही चिखली चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस मर्ग कायम कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

Published on:

29 Jan 2026 04:21 pm

Big Incident: फर्नीचर डिलीवरी के दौरान बड़ा हादसा! छज्जा गिरने से मजदूर की मौत, 3 अन्य गंभीर
