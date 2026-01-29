Big Incident: फर्नीचर डिलीवरी के दौरान बड़ा हादसा! छज्जा गिरने से मजदूर की मौत, 3 अन्य गंभीर

छज्जा गिरने से पलंग को ऊपर चढ़ा रहे चारों मजदूर उसके नीचे दब गए। हादसे में गंभीर चोट लगने से मजदूर तेज राम साहू उम्र 32 वर्ष निवासी तिलईरवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीन अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों की मदद से घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही चिखली चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस मर्ग कायम कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।