Mohad Firing Case: मोहड़ गोलीकांड का मास्टरमाइंड संजय सिंह ने किया सरेंडर, 8 माह से था फरार, जानें पूरा मामला

11 जून 2025 को मोहड़ में माफिया जेसीबी और हाइवा लेकर अवैध रूप से रेत निकालने पहुंचे थे। ग्रामीणों के विरोध करने पर उन पर लाठियों से हमला किया गया और गोलीबारी भी की गई। पुलिस ने अब तक इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जेसीबी चालक और वार्ड पार्षद भी शामिल हैं। इसके अलावा सोमनी निवासी जेसीबी और हाइवा मालिक अभिनव तिवारी उर्फ चीनू महाराज सहित ग्रामीणों पर लाठी-डंडों से हमला कर गोली चलाने वाले अन्य आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि आरोपी संजय सिंह पर 5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।