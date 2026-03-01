शिवनाथ नदी के सौंदर्यीकरण के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित

मोहारा मेला, जो सवा सौ वर्ष पुराना प्रसिद्ध कार्तिक पूर्णिमा मेला है, शिवनाथ नदी तट पर आयोजित होता है और हजारों श्रद्धालु व पर्यटक यहां आकर्षित होते हैं। लक्ष्मण झूला लगने से मेले का क्षेत्रफल बढ़ेगा, नदी किनारे का सौंदर्य निखरेगा और लोगों को बेहतर मनोरंजन व पिकनिक स्पॉट मिलेगा। ऑक्सीजोन, जो शहरवासियों का पसंदीदा हरित एवं ऑक्सीजन युक्त स्थान है, भी इस विकास से लाभान्वित होगा। झूला न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनेगा, बल्कि क्षेत्र को एक प्रमुख पर्यटन हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।