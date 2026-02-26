26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

मैं पढ़ाई करने जा रही हूं… फिर नहीं लौटी बाहर, 15 साल की छात्रा मां की साड़ी को बनाया मौत का फंदा

CG Suicide News: खैरागढ़ ब्लॉक से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली 15 वर्षीय छात्रा ने बुधवार रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

less than 1 minute read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Shradha Jaiswal

Feb 26, 2026

मैं पढ़ाई करने जा रही हूं... फिर नहीं लौटी बाहर, 15 साल की छात्रा मां की साड़ी को बनाया मौत का फंदा(photo-patrika)

मैं पढ़ाई करने जा रही हूं... फिर नहीं लौटी बाहर, 15 साल की छात्रा मां की साड़ी को बनाया मौत का फंदा(photo-patrika)

CG Suicide News: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ ब्लॉक से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली 15 वर्षीय छात्रा ने बुधवार रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार सहित पूरे इलाके में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार घटना बुधवार रात करीब 8 बजे की है।

छात्रा ने पहले अपने पिता को चाय बनाकर दी। इसके बाद “मैं पढ़ाई करने जा रही हूं” कहकर अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कुछ समय तक बाहर नहीं आने पर परिजनों को संदेह हुआ। काफी आवाज लगाने के बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो दरवाजा तोड़ा गया।

CG Suicide News: मां की साड़ी से बनाया फंदा

कमरे के अंदर का दृश्य देखकर परिजन स्तब्ध रह गए। छात्रा अपनी मां की साड़ी के सहारे कमरे की छत की लकड़ी (मेयार) से बने फंदे पर लटकी हुई थी। आनन-फानन में उसे नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही जलबंधा पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची।

पुलिस जांच में जुटी, कारण अब तक स्पष्ट नहीं

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस परिजनों, सहेलियों और स्कूल से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना के पीछे की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 01:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / मैं पढ़ाई करने जा रही हूं… फिर नहीं लौटी बाहर, 15 साल की छात्रा मां की साड़ी को बनाया मौत का फंदा

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Fraud News: शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर ठगी, अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश, 6 गुर्गे पहुंचे सलाखों के पीछे

Online Fraud
राजनंदगांव

5 हजार से ज्यादा बकाया तो कटेगा कनेक्शन

अब नहीं चलेगी उधारी... 5 हजार से ज्यादा बकाया तो कटेगा कनेक्शन, अप्रैल से प्री-पेड सिस्टम भी लागू(photo-patrika)
राजनंदगांव

जेल से छूटते ही फिर सक्रिय हुए शातिर चोर, 3.95 लाख का माल बरामद, ऐसे देते थे वारदात को अंजाम

arrest
राजनंदगांव

CG Rape Case: मैं तुमसे प्यार करता हूं… कहकर युवक ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, पूछताछ में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य

nursing student raped in kaushambi in up accused threatens to kill her crime news
राजनंदगांव

CG Chemical Factory Blast: केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, 3 किमी दूर तक दिखा धुएं का गुबार, आसपास के क्षेत्र कराए गए खाली

केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग (फोटो सोर्स- पत्रिका)
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.