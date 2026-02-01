Fraud News: शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर ठगी, अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश, 6 गुर्गे पहुंचे सलाखों के पीछे

पुलिस के अनुसार गिरोह संगठित तरीके से साइबर ठगी को अंजाम दे रहा था।इन आरोपियों को किया गिरफ्तारपुलिस ने मामले में आरोपी मनोज कुमारज कोडप्पा जिला बैंगलोर, कर्नाटक, सनातन मंडल ग्राम रजपुरा-2 थाना गदरपुर उधमसिंह नगर, उत्तराखंड, योगेंद्र सिंह दिनेशपुर उधमसिंह नगर उत्तराखंड, युसुफ संधवानी जिला राजकोट गुजरात, राहुल गुप्ता ग्राम माधोपुरा जिला अहमदाबाद गुजरात और गौतम भाई बागड़ा हरिदर्शन सोसाइटी जिला सूरत गुजरात को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से सात मोबाइल फोन और 10 सिम कार्ड एवं विभिन्न बैंकों की चेकबुक, पासबुक और एटीएम कार्ड बरामद किए गए।