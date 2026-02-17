17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

CG Chemical Factory Blast: केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, 3 किमी दूर तक दिखा धुएं का गुबार, आसपास के क्षेत्र कराए गए खाली

Chhattisgarh chemical factory blast: राजनांदगांव जिले के जालबांधा-दुर्ग मार्ग पर घुमका थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मोहंदी में स्थित जया केमिकल फैक्ट्री में सोमवार सुबह भीषण आग लगने से हडक़ंप मच गया।

2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Khyati Parihar

Feb 17, 2026

केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग (फोटो सोर्स- पत्रिका)

केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Chemical Factory Blast: राजनांदगांव जिले के जालबांधा-दुर्ग मार्ग पर घुमका थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मोहंदी में स्थित जया केमिकल फैक्ट्री में सोमवार सुबह भीषण आग लगने से हडक़ंप मच गया। फैक्ट्री के पीछे स्थित केमिकल गोदाम में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और पूरे इलाके में काले धुएं का घना गुबार फैल गया। बताया जा रहा है कि आगजनी से धुएं का गुबार लगभग 3 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। घटना के बाद आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल बन गया।

जालबांधा के आगे मोहंदी के पास स्थित उक्त फैक्ट्री में डामर और विभिन्न प्रकार के केमिकल का निर्माण होता है। सोमवार सुबह गोदाम के पीछे से अचानक काला धुआं उठता दिखाई दिया, जो कुछ ही देर में आग के बड़े गोले में तब्दील हो गया। केमिकल और डामर जैसे ज्वलनशील पदार्थों के कारण आग तेजी से फैलती चली गई।

आधा दर्जन दमकल वाहन मौके पर

घटना की सूचना मिलते ही खैरागढ़ और राजनांदगांव से दमकल की आधा दर्जन गाडिय़ां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। हालांकि केमिकल गोदाम में आग लगने के कारण 6 घंटे की मशक्कत के बाद भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। आग की भयावहता को देखते हुए आसपास के इलाकों को एहतियातन खाली कराया गया। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

कंपनी प्रबंधन मौन, पुलिस जांच में जुटी

घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग और राहगीर मौके पर पहुंच गए। घुमका पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। अब तक किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कंपनी प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। घटना ने औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों और अग्नि सुरक्षा उपायों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

वेल्डिंग की चिंगारी से हादसे की आशंका

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गोदाम के ऊपर लगे टीन शेड में वेल्डिंग कार्य चल रहा था। इसी दौरान वेल्डिंग की चिंगारी नीचे रखे केमिकल पर गिर गिरने से आग भडक़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

प्रदूषण का खतरा, स्कूलों में अवकाश

केमिकल के जलने से उठे जहरीले धुएं के कारण वातावरण प्रदूषित होने की आशंका बढ़ गई है। फैक्ट्री के आसपास स्थित स्कूलों में एहतियातन अवकाश दिए जाने की जानकारी सामने आई है। आग से उठता धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देता रहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 09:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG Chemical Factory Blast: केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, 3 किमी दूर तक दिखा धुएं का गुबार, आसपास के क्षेत्र कराए गए खाली

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Rape Case: मैं तुमसे प्यार करता हूं… कहकर युवक ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, पूछताछ में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य

Rape
राजनंदगांव

New Rail Line: CG में नई रेल लाइन का काम अटका! खैरागढ़, कवर्धा और मुंगेली जिले के लोग 7 साल से कर रहे इंतजार

new rail line
राजनंदगांव

Crime News: होली पर गैंगवार की साजिश नाकाम, पुलिस ने 7 आरोपियों को दबोचा, एमपी कनेक्शन का खुलासा

होली में गैंगवार की थी तैयारी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
राजनंदगांव

पिता की अर्थी उठने से पहले बेटे ने भी ली अंतिम सांस, एक ही घर से उठीं दो अर्थियां, सिसक पड़ा पूरा गांव

पिता के निधन के बाद बेटे की भी मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
राजनंदगांव

Fraud News: डी-मैट अकाउंट खुलवाकर 15 करोड़ की ठगी, राजनांदगांव में सनसनी खेज खुलासा

Fraud news
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.