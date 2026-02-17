CG Chemical Factory Blast: केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, 3 किमी दूर तक दिखा धुएं का गुबार, आसपास के क्षेत्र कराए गए खाली

केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Chemical Factory Blast: राजनांदगांव जिले के जालबांधा-दुर्ग मार्ग पर घुमका थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मोहंदी में स्थित जया केमिकल फैक्ट्री में सोमवार सुबह भीषण आग लगने से हडक़ंप मच गया। फैक्ट्री के पीछे स्थित केमिकल गोदाम में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और पूरे इलाके में काले धुएं का घना गुबार फैल गया। बताया जा रहा है कि आगजनी से धुएं का गुबार लगभग 3 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। घटना के बाद आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल बन गया।
जालबांधा के आगे मोहंदी के पास स्थित उक्त फैक्ट्री में डामर और विभिन्न प्रकार के केमिकल का निर्माण होता है। सोमवार सुबह गोदाम के पीछे से अचानक काला धुआं उठता दिखाई दिया, जो कुछ ही देर में आग के बड़े गोले में तब्दील हो गया। केमिकल और डामर जैसे ज्वलनशील पदार्थों के कारण आग तेजी से फैलती चली गई।
घटना की सूचना मिलते ही खैरागढ़ और राजनांदगांव से दमकल की आधा दर्जन गाडिय़ां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। हालांकि केमिकल गोदाम में आग लगने के कारण 6 घंटे की मशक्कत के बाद भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। आग की भयावहता को देखते हुए आसपास के इलाकों को एहतियातन खाली कराया गया। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है।
घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग और राहगीर मौके पर पहुंच गए। घुमका पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। अब तक किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कंपनी प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। घटना ने औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों और अग्नि सुरक्षा उपायों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गोदाम के ऊपर लगे टीन शेड में वेल्डिंग कार्य चल रहा था। इसी दौरान वेल्डिंग की चिंगारी नीचे रखे केमिकल पर गिर गिरने से आग भडक़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।
केमिकल के जलने से उठे जहरीले धुएं के कारण वातावरण प्रदूषित होने की आशंका बढ़ गई है। फैक्ट्री के आसपास स्थित स्कूलों में एहतियातन अवकाश दिए जाने की जानकारी सामने आई है। आग से उठता धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देता रहा।
