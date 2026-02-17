CG Chemical Factory Blast: केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, 3 किमी दूर तक दिखा धुएं का गुबार, आसपास के क्षेत्र कराए गए खाली

CG Chemical Factory Blast: राजनांदगांव जिले के जालबांधा-दुर्ग मार्ग पर घुमका थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मोहंदी में स्थित जया केमिकल फैक्ट्री में सोमवार सुबह भीषण आग लगने से हडक़ंप मच गया। फैक्ट्री के पीछे स्थित केमिकल गोदाम में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और पूरे इलाके में काले धुएं का घना गुबार फैल गया। बताया जा रहा है कि आगजनी से धुएं का गुबार लगभग 3 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। घटना के बाद आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल बन गया।