पिता की अर्थी उठने से पहले बेटे ने भी ली अंतिम सांस, एक ही घर से उठीं दो अर्थियां, सिसक पड़ा पूरा गांव

बताया गया कि सेवानिवृत शिक्षक कार्तिक का घर पर निधन हुआ। बेटा हीरा राम डेढ़ माह से रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। पिता के निधन के बाद परिजन उन्हें दर्शन कराने के लिए भैंसरा लेकर आ रहे थे कि रास्ते में उनका भी निधन हो गया। कार्तिक उईके एक सम्मानित शिक्षक थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित की थी। उनके तीन पुत्र और एक पुत्री थी, जिनमें से हीरा राम उईके उनके ज्येष्ठ पुत्र थे। हीरा राम भी शिक्षक थे और अपने क्षेत्र में काफी प्रतिष्ठित थे। उनके दो पुत्र एमबीबीएस डॉक्टर हैं और उनका परिवार मेडिकल क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुका है।