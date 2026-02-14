Crime News: होली पर गैंगवार की साजिश नाकाम, पुलिस ने 7 आरोपियों को दबोचा, एमपी कनेक्शन का खुलासा

पुलिस के अनुसार, कुछ समय पहले 16 खोली क्षेत्र में हुए विवाद और मारपीट में शिवम को गंभीर चोटें आई थीं। उसी का बदला लेने के लिए होली पर गैंगवार की योजना बनाई गई थी। पुलिस का कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो बड़ी वारदात हो सकती थी। गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में भी मारपीट, धमकी, आम्र्स एक्ट व अन्य गंभीर धाराओं के मामले दर्ज हैं। सभी सात आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही है। आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 2 देशी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस बरामद की गई है।