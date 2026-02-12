Fraud News: डी-मैट अकाउंट खुलवाकर 15 करोड़ की ठगी, राजनांदगांव में सनसनी खेज खुलासा

प्रार्थी हेमंत कुमार देवांगन (48 वर्ष), निवासी शिवानंद चौक शंकरपुर ने बताया कि वे पेशे से नल मिस्त्री हैं। 2020 में उनकी पहचान हरिनगर दुर्ग निवासी अमित लिल्हारे से हुई। उन्होंने स्वयं को एसएमसी ग्लोबल कंपनी मुंबई का अधिकृत व्यक्ति (ब्रोकर) बताते हुए कंपनी में निवेश करने पर प्रति माह 5 प्रतिशत ब्याज और कंपनी बॉन्ड देने का प्रलोभन दिया। इस पर 20 जून 2020 को उन्होंने एक लाख रुपए चेक के माध्यम से जमा किए। शुरुआती समय में खाते में ब्याज राशि आने पर उन्होंने और अधिक निवेश किया। बाद में प्रार्थी ने 25 लाख रुपए तथा उनकी पत्नी वेदबाई देवांगन ने भी 25 लाख रुपए चेक के माध्यम से जमा किए। इस तरह कुल 50 लाख रुपए अपने डी-मैट अकाउंट में जमा कराया, जिसमें ट्रेडिंग का काम सब ब्रोकर द्वारा किया जाता था।