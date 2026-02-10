पैसे, सोना और गड़े धन का लालच…पार्षद का बेटा हुआ ठगी का शिकार, 3 मर्डर के बाद भी नहीं टूटा भ्रम

Fraud News: तंत्र-मंत्र और जादू-टोना जैसे मामले अक्सर ग्रामीण इलाके में सामने आते थे, लेकिन अब राजधानी में काले जादू का मायाजाल फैला है। लोग आसानी से इसके झांसे में आ रहे हैं। कभी पैसों की बारिश का लालच देते हैं, तो कभी रकम कई गुना करके देने का। भारी जन धन के नुकसान का भय दिखाकर भी ठगी करते हैं। गुढ़ियारी इलाके में एक पार्षद का बेटा भी ऐसे तंत्र-मंत्र के चक्कर में पड़कर ठगी का शिकार हो गया। रकम 100 गुना करने का झांसा देकर दो तांत्रिकों ने 3 लाख से अधिक ठग लिए। गुढ़ियारी पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।