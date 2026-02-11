रायपुर के छात्र ने PM मोदी को खिलाई ठेठरी, स्वाद लेकर पूछे- कैसे बनती है?

शंकर नगर के नयन वर्मा ने पीएम को ठेठरी खिलाई। केपीएस के नयन ने पत्रिका से बातचीत में बताया, पीएम को सामने देख थोड़ी देर के लिए मैं नर्वस जरूर हुआ लेकिन उन्होंने इतना खुशनुमा माहौल बना दिया कि हम सभी नॉर्मल हो गए। नयन ने बताया कि मैं मोदीजी के लिए ठेठरी लेकर गया था। उन्होंने पूछा कि यह कैसे बनती है? मैंने कहा कि बेसन को गोल गोल आकार देकर तलते हैं। पीएम ने पूछा इसे कब खाते हैं? मैंने कहा कि ज्यादा तर दिवाली के समय बनती है। पीएम ने बतासयसा कि महाराष्ट्र में इसे चकली कहते हैं।