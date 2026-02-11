अंकित आनंद को स्टेट कैपिटल रीजन प्राधिकरण के सीईओ,मुख्यमंत्री साय होंगे अध्यक्ष

रायपुर। राज्य शासन ने स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) प्राधिकरण के सीईओ बनाए गए है। हालांकि कि उन्हें प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उनके पास वर्तमान में सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, अतिरिक्त प्रभार सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, तथा सचिव, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के पद पर पदस्थ हैं। इसके अतिरिक्त वे अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के दायित्वों का भी निर्वहन कर रहे हैं। स्टेट कैपिटल रीजन प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री साय होंगे। सीईओ की नियुक्ति के बाद अब स्टेट कैपिटल रीजन का काम तेज गति से शुरू होगा।