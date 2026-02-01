Trian Cancelled: रेल यात्रियों को एक बार फिर परेशानी, ये 8 ट्रेनें रद्द, देखें लिस्ट

Trian Cancelled: रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत हथबंद–भाटापारा सेक्शन में किमी 774/13-15 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 389 के स्थान पर रिलीविंग गर्डरों का लॉन्चिंग कार्य किया जाएगा। इस कार्य के चलते ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इसके कारण 14 और 15 फरवरी को कई मेमू और पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी, वहीं दो ट्रेनों को बीच स्टेशन में ही समाप्त किया जाएगा।