CG Crime: रील्स देख ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाला गिरोह पकड़ाया, 28 लाख रूपये कीमत जेवरात जब्त

घटना स्थलों एवं आसपास के क्षेत्रों अवलोकन करने पर चोरी के मामलों में संलिप्त आरोपियों के संबंध में जानकारी एकत्र कर अज्ञात आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया। जांच के आधार पर उक्त प्रकरणों में अलग - अलग आरोपियों की पहचान किया गया। जिसके बाद 8 प्रकरणों में 6 आरोपी एवं 1 नाबालिक सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की सोने, चांदी के जेवरात, नगदी रकम, मोटर सायकल तथा अन्य सामान जिनकी कुल कीमत लगभग 28,00,000 रुपए जप्त किया।