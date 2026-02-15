Chhattisgarh Weather: छत्तीसगढ़ में मौसम स्थिर, अगले 7 दिनों तक तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं

छत्तीसगढ़ में मौसम स्थिर (photo source- Patrika)
Chhattisgarh Weather: छत्तीसगढ़ में अभी मौसम शांत है। कम नमी और साफ़ आसमान की वजह से दिन में हल्की गर्मी महसूस हो रही है, जबकि सुबह और रात में हल्की ठंड बनी हुई है। मौसम विभाग के नए अनुमान के मुताबिक, अगले हफ़्ते तापमान में कोई खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, और राज्य में बारिश के भी कोई संकेत नहीं हैं।
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, अभी राज्य में कोई खास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव नहीं है। इसी वजह से बादलों की आवाजाही नहीं हो रही है और मौसम स्थिर बना हुआ है। अगले दो से तीन दिनों तक यही हालात रहने की उम्मीद है। मौसम नॉर्मल बना हुआ है, दिन में हल्की गर्मी और सुबह-शाम ठंड रहेगी। फिलहाल कोई चेतावनी या अलर्ट जारी नहीं किया गया है।
राजधानी रायपुर में सुबह हल्का कोहरा रह सकता है, जिससे विज़िबिलिटी पर थोड़ा असर पड़ सकता है। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ धूप तेज होती जाएगी। मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि रात में पारा गिरकर 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ सकता है।
पिछले 24 घंटों में पूरे राज्य में मौसम सूखा रहा। रायपुर में मैक्सिमम टेम्परेचर 32.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे ज़्यादा है। अंबिकापुर में मिनिमम टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे सुबह और रात में ठंडक महसूस हुई। राज्य के किसी भी ज़िले में बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई।
