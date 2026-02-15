Chhattisgarh Weather: छत्तीसगढ़ में मौसम स्थिर, अगले 7 दिनों तक तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, अभी राज्य में कोई खास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव नहीं है। इसी वजह से बादलों की आवाजाही नहीं हो रही है और मौसम स्थिर बना हुआ है। अगले दो से तीन दिनों तक यही हालात रहने की उम्मीद है। मौसम नॉर्मल बना हुआ है, दिन में हल्की गर्मी और सुबह-शाम ठंड रहेगी। फिलहाल कोई चेतावनी या अलर्ट जारी नहीं किया गया है।