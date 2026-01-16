IMD Weather Update: छत्तीसगढ़ में ठंड से राहत के संकेत, बारिश-कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी

IMD के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मध्य भारत में अगले 24 घंटों तक तापमान में खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद 3 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। पूर्वी भारत में भी 3 दिनों बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जा सकती है।