11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur News: दो किलो के नवजात की सफल हार्ट सर्जरी, चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन हुआ सफल

Raipur News: हाई ब्लड प्रेशर और एओर्टिक वाल्व से जुड़ी समस्याओं की निगरानी करते हैं। इसके लिए नियमित क्लीनिकल जांच और इकोकार्डियोग्राफी की जाती है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Mar 11, 2026

Raipur News: दो किलो के नवजात की सफल हार्ट सर्जरी, चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन हुआ सफल

Raipur News: अस्पताल में केवल दो किलोग्राम वजन वाले नवजात की सफल हार्ट सर्जरी की गई। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अनिल चौहान के अनुसार यह बेहद चुनौतीपूर्ण सर्जरी है। दरअसल इतने कम वजन वाले नवजात के अंग पूरी तरह विकसित नहीं होते। ऐसे में ब्लड वॉल्यूम, फ्लूइड बैलेंस व ब्लड प्रेशर को सर्जरी के दौरान और बाद में नियंत्रित रखना बहुत कठिन होता है।

उन्होंने बताया कि थोड़ी सी भी अस्थिरता बच्चे के किडनी, फेफड़ों व मस्तिष्क पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। ऐसे नवजात में हार्ट सर्जरी करना पीडियाट्रिक मेडिसिन के सबसे जटिल व संवेदनशील कार्यों में से एक माना जाता है। डॉ. चौहान ने बताया कि ऐसे मामलों में क्या तुरंत सर्जरी की जाए या बच्चे के थोड़ा बड़ा होने का इंतजार किया जाए, यह देखना होता है। लेकिन यदि ऑपरेशन में देरी की जाती तो बच्चे की किडनी की कार्यक्षमता और हार्ट की स्थिति और बिगड़ सकती थी।

इससे आगे चलकर हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ सकता था। अस्पताल की नियानेटोलॉजिस्ट डॉ. अर्चना राय ने बताया कि कोआक्र्टेशन ऑफ एओर्टा की सर्जरी के बाद नवजात शिशुओं का नियमित फॉलो-अप जरूरी है। हालांकि ऐसे मामलों में सर्वाइवल रेट लगभग 95-98% होता है। फिर भी लंबे समय में कुछ जटिलताओं की संभावना बनी रहती है।

फॉलोअप के दौरान डॉक्टर विशेष रूप से री-कोआक्र्टेशन (एओर्टा का दोबारा संकरा होना), हाई ब्लड प्रेशर और एओर्टिक वाल्व से जुड़ी समस्याओं की निगरानी करते हैं। इसके लिए नियमित क्लीनिकल जांच और इकोकार्डियोग्राफी की जाती है ताकि हार्ट की कार्यप्रणाली सामान्य बनी रहे। इसके अलावा न्यूरो-डेवलपमेंटल फॉलो-अप भी बेहद जरूरी होता है। इसमें बच्चे के मस्तिष्क विकास, मोटर स्किल्स, बोलने-समझने की क्षमता और समग्र विकास की नियमित निगरानी की जाती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 01:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: दो किलो के नवजात की सफल हार्ट सर्जरी, चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन हुआ सफल

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पाद बना आजीविका का साधन, कांसाबेल की महिलाओं ने स्वरोजगार की राह अपनाई

CG News: पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पाद बना आजीविका का साधन, कांसाबेल की महिलाओं ने स्वरोजगार की राह अपनाई
रायपुर

गर्मी बढ़ते ही देसी फ्रिज की वापसी, रायपुर में सिलीगुड़ी, ओडिशा और गुजरात से आ रहे मटके, व्यापारियों को बेहतर कारोबार की उम्मीद

छत्तीसगढ़ में देसी फ्रिज की वापसी (photo source- Patrika)
Patrika Special News

CG Cabinet Meeting: साय कैबिनेट के बड़े फैसले, भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल, धर्मांतरण रोकने विधेयक को मिली मंजूरी

CG Cabinet Meeting
रायपुर

CG Rape Case: अधिकारी की पत्नी को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, आरोपी कारोबारी गिरफ्तार

CG Rape Case: अधिकारी की पत्नी को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, आरोपी कारोबारी गिरफ्तार
रायपुर

LPG Crisis: युद्ध के असर से गैस सिलेंडर को लेकर एजेंसी में मारामारी, पांच दिन में नहीं मिला सिलेंडर तो बंद हो जाएंगे होटल-रेस्टोरेंट

LPG Crisis: युद्ध के असर से गैस सिलेंडर को लेकर एजेंसी में मारामारी, पांच दिन में नहीं मिला सिलेंडर तो बंद हो जाएंगे होटल-रेस्टोरेंट
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.