Raipur News: दो किलो के नवजात की सफल हार्ट सर्जरी, चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन हुआ सफल

उन्होंने बताया कि थोड़ी सी भी अस्थिरता बच्चे के किडनी, फेफड़ों व मस्तिष्क पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। ऐसे नवजात में हार्ट सर्जरी करना पीडियाट्रिक मेडिसिन के सबसे जटिल व संवेदनशील कार्यों में से एक माना जाता है। डॉ. चौहान ने बताया कि ऐसे मामलों में क्या तुरंत सर्जरी की जाए या बच्चे के थोड़ा बड़ा होने का इंतजार किया जाए, यह देखना होता है। लेकिन यदि ऑपरेशन में देरी की जाती तो बच्चे की किडनी की कार्यक्षमता और हार्ट की स्थिति और बिगड़ सकती थी।