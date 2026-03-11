गर्मी बढ़ते ही देसी फ्रिज की वापसी, रायपुर में सिलीगुड़ी, ओडिशा और गुजरात से आ रहे मटके, व्यापारियों को बेहतर कारोबार की उम्मीद

@लक्ष्मी विश्वकर्मा/Clay Pot Water: मार्च की शुरुआत के साथ ही छत्तीसगढ़ में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। हालात ऐसे हैं कि अभी से मई-जून जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। तेज धूप और बढ़ते तापमान के बीच लोगों को ठंडे पानी की जरूरत महसूस हो रही है। ऐसे में एक बार फिर देसी फ्रिज यानी मटका लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हर साल गर्मी शुरू होते ही मटकों की मांग तेजी से बढ़ जाती है।