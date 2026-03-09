कभी हाथ में थी बंदूक, आज बच्चों का भविष्य संवार रही पूर्व महिला नक्सली दिनेश्वरी नेताम, जानें प्रेरणादायक सफर

Former Woman Naxalite Dineshwari Netam: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से अक्सर हिंसा, मुठभेड़ और डर की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन इन्हीं इलाकों से बदलाव और उम्मीद की कहानियां भी निकलती हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी धमतरी जिले की पूर्व महिला नक्सली दिनेश्वरी नेताम की है, जिन्होंने बंदूक का रास्ता छोड़कर शिक्षा और समाज सेवा का मार्ग चुना और आज नई पीढ़ी के भविष्य को संवारने में अपना योगदान दे रही हैं।