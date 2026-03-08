8 मार्च 2026,

रविवार

CG Special Story: हिम्मत और मेहनत से गीता ने बदली किस्मत, टिकट एजेंट बनकर संभाला परिवार

CG Special Story: बिलासपुर जिले के चकरभाटा की रहने वाली गीता जोगी ने 20 साल पहले चकरभाटा रेलवे स्टेशन से अपने जीवन की दूसरी पारी शुरू की।

बिलासपुर

Shradha Jaiswal

Mar 08, 2026

CG Special Story: हिम्मत और मेहनत से गीता ने बदली किस्मत, टिकट एजेंट बनकर संभाला परिवार

CG Special Story: हिम्मत और मेहनत से गीता ने बदली किस्मत, टिकट एजेंट बनकर संभाला परिवार(photo-patrika)

CG Special Story: सरिता दुबे. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के चकरभाटा की रहने वाली गीता जोगी ने 20 साल पहले चकरभाटा रेलवे स्टेशन से अपने जीवन की दूसरी पारी शुरू की। पैसेंजर हॉल्ट एजेंट बनना गीता के लिए नए रास्ते बनाने वाला साबित हुआ। जब गीता ने काम शुरू किया था तो उस समय महिलाएं टिकट एजेंट कम बनती थीं। गीता ने अपने जीवन के 20 साल इसी काम को दिए और आज दोनों बच्चों को इस काबिल बनाया कि वे खुद अपना कार्य कर रहे हैं।

