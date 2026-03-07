Teejan Bai: पंडवानी को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली तीजन बाई की कहानी अब बड़े पर्दे पर, बहन का दर्द- परिवार में उनकी परंपरा आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं

Teejan Bai: छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव गनियारी से निकलकर पूरी दुनिया में पंडवानी की पहचान बनाने वाली महान लोकगायिका तीजन बाई का जीवन संघर्ष और प्रेरणा की अनोखी मिसाल है। बचपन में गरीबी, संघर्ष और समाज की बंदिशों के बीच उन्होंने पंडवानी को अपनाया। उस समय यह कला पुरुषों के वर्चस्व वाली मानी जाती थी, लेकिन तीजन बाई ने अपनी जिद, मेहनत और प्रतिभा से इस सोच को बदल दिया।