Nepal election 2026: नेपाल की सत्ता पर Gen Z का कब्जा तय, युवाओं में जोश भरने वाले बालेन शाह कौन हैं?

Nepal election Result 2026: पिछले साल के सितंबर महीने में हुई Gen Z क्रांति के बाद से यह पहला चुनाव है। नेपाल में इस क्रांति के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की कि बहुत ज्यादा गैर-बराबरी समाज में असंतोष और विद्रोह को जन्म दे सकता है। आइए जानते हैं कि नेपाल में रैपर से राजनेता बने बालेन शाह (Balendra Shah) ने लोगों के दिलों में कैसे जगह बनाई और सिर्फ 4 वर्षों से भी कम राजनीतिक कैरियर में प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत उम्मीदवार बनकर उभरे?