Patrika Special News

Nepal election 2026: नेपाल की सत्ता पर Gen Z का कब्जा तय, युवाओं में जोश भरने वाले बालेन शाह कौन हैं?

Nepal Election Result 2026: नेपाल में 5 मार्च 2026 को नई सरकार के लिए इस बार रिकॉर्ड तोड़ 60 फीसदी वोटिंग हुई। आज मतगणना जारी है और शुरूआती रूझानों में बालेन शाह और उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 43 सीटों में से 35 सीटों पर आगे चल रही है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बालेन ने बढ़त बना ली है। बालेन शाह कौन हैं, आइए जानते हैं।

भारत

image

Swatantra Mishra

Mar 06, 2026

Who is Balendra Shah

नेपाल की सत्ता 75 वर्षीय ओली या 35 वर्ष के बालेन शाह का होगा कब्जा? (IANS and @mishra_satish X Account)

Nepal election Result 2026: पिछले साल के सितंबर महीने में हुई Gen Z क्रांति के बाद से यह पहला चुनाव है। नेपाल में इस क्रांति के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की कि बहुत ज्यादा गैर-बराबरी समाज में असंतोष और विद्रोह को जन्म दे सकता है। आइए जानते हैं कि नेपाल में रैपर से राजनेता बने बालेन शाह (Balendra Shah) ने लोगों के दिलों में कैसे जगह बनाई और सिर्फ 4 वर्षों से भी कम राजनीतिक कैरियर में प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत उम्मीदवार बनकर उभरे?

image

