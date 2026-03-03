कूनो दुनिया की ‘चीता राजधानी’, हैरान कर देंगे एमपी की वाइल्ड लाइफ के ये फैक्ट

MP Wildlife facts on World Wildlife Day 2026 (Photo:AI)
MP Wildlife: जब सारी दुनिया 'विश्व वन्यजीव दिवस’ (World wildlife day 2026) मना रही है और जैव विविधता बचाने की बात कर रही है, तब भारत के दिल में बसा मध्य प्रदेश सिर्फ जश्न नहीं मना रहा, बल्कि वह एक मॉडल पेश कर रहा है। जंगलों की भीनी खुशबू, नदियों की कल-कल और तकनीक की निगरानी के बीच MP साबित करता जा रहा है कि संरक्षण सिर्फ कागजों में नहीं जमीन पर नजर आने वाली हकीकत है। अपने जंगलों का सुनहरे दौर में लेकर जा रहा है। टाइगर स्टेट में अकेले बाघों की दहाड़ या इनकी बढ़ती संख्या नहीं बल्कि, चीतों की रफ्तार और अनुकूल होती परिस्थितियां भी, परम्परा का संगम बनाती नदियों में लौटती दुर्लभ जीवों जिंदगी भी और गांवों से उठती उम्मीद भी राज्य के वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में अलग पहचान दिला रही है।
