3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

Holi 2026: छत्तीसगढ़ में परंपराओं की डोर से बंधी होली, बांस की पिचकारी और सामूहिक नृत्य से जीवंत होती सदियों पुरानी परंपरा

Holi 2026: जहां शहरों में होली का रंग एक-दो दिन में सिमट जाता है, वहीं कबीरधाम जिला के पंडरिया ब्लॉक के वनांचल में बसने वाला बैगा जनजाति समाज तेरह दिनों तक इस पर्व को परंपरा और उल्लास के साथ मनाता है

3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Mar 03, 2026

Holi 2026: छत्तीसगढ़ में परंपराओं की डोर से बंधी होली, बांस की पिचकारी और सामूहिक नृत्य से जीवंत होती सदियों पुरानी परंपरा

Holi 2026: @यशवंत झारिया। छत्तीसगढ़ में होली सिर्फ रंग-गुलाल लगाकर उत्साह मनाने का त्योहार नहीं है, बल्कि परंपराओं के माध्यम से फागुन के निखरने का त्योहार है। यहां नई-पुरानी पीढिय़ां आधुनिकता के साथ ही पुरानी मान्यताओं की जड़ों की तरह फैली अनेक रीतियों की गवाह हैं। इस आदिवासी राज्य में एक-दो नहीं वरन कई पीढिय़ों से चले आ रहे अनुशासन के भी दर्शन होते हैं। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर अपने आप में ही एक इतिहास लिए हुए क्षेत्र हैं। भले ही पहले संभवत: यहां एकरूपता नहीं दिखी हो, लेकिन आज छत्तीसगढ़ न सिर्फ एक राज्य के तौर पर अपनी परंपराओं को सहेजकर आगे बढ़ रहा हो, बल्कि आपसी आदान-प्रदान और एकता के सूत्र ने राज्य के सभी कोनों को जोड़ दिया है।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Holika Dahan 2026: महामारी के बाद बदली परंपरा, बैगा के कहने पर यहां दशकों से नहीं जली होलिका… जानें अनसुनी कहानी

बैगा की मान्यता के कारण गांव में नहीं होता होलिका दहन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

Iran-Israel War Conflict: कौन है अली लारीजानी?

Iran's Leader Ali Larijani
Patrika Special News

डायरी से डिजिटल मंच तक... आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम,

डायरी से डिजिटल मंच तक... आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम(photo-patrika)
Patrika Special News

Ayatollah Khamenei VS Donald Trump : एक था अयातुल्ला अली खामेनेई! क्या अमेरिका से नजदीकी और ट्रंप से थी दुश्मनी?

ayatollah khamenei death
Patrika Special News

Iran-Israel war 2026: क्यों चर्चा में आया Strait of Hormuz, भारत समेत पूरी दुनिया के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण?

Iran-Israel War 2026
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.