Ayatollah Khamenei VS Donald Trump : एक था अयातुल्ला अली खामेनेई! क्या अमेरिका से नजदीकी और ट्रंप से थी दुश्मनी?

Ayatollah Ali Khamenei VS Donald Trump : ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई (Ayatollah Ali Khamenei Killed) की इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के हमले में मौत हो गई है। वह 86 वर्ष के थे। ईरानी सरकारी मीडिया ने रविवार तड़के उनकी मौत की पुष्टि की, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा कि शनिवार को खामेनेई के आवासीय परिसर पर हुए संयुक्त अमेरिकी-इज़राइली हवाई हमले में उनकी मौत हो गई।