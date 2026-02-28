Iran-Israel war 2026: क्यों चर्चा में आया Strait of Hormuz, भारत समेत पूरी दुनिया के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण?

ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ गया है।
Iran-Israel war 2026 : संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल द्वारा शनिवार को ईरान पर किए गए हमलों के बाद ऐसी आशंका है कि प्रमुख तेल निर्यात मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य कुछ दिनों के लिए बंद हो सकता है। इसके बंद होने से क्यों परेशान हो रही है दुनिया? क्यों ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के बीच अगर होर्मुज जलडमरूमध्य बंद हो जाए तो उसका नुकसान भारत को उठाना पड़ सकता है? आइए इस स्टोरी के जरिए समझते हैं।
