डायबिटीज या शुगर जड़ से खत्म हो सकती है? जानें एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी का सच

Diabetes Reversal Episode 11: दुनिया की डायबिटीज कैपिटल कहलाने लगा है। बदलती जीवनशैली, तनाव और खानपान की आदतों ने इस बीमारी को हर उम्र तक पहुंचा दिया है। patrika.com पर Diabetes Reversal series के 10 भागों में हमने आपको बताया कि कैसे शुगर ने भारतीयों को अपना निशाना बनाया। अमरीका की जरा सी चूक भारतीय थाली पर भारी पड़ गई। एलोपैथिक डॉक्टर्स से जाना क्या है डायबिटीज या आम भाषा में शुगर कहलाने वाली ये बीमारी। क्या हैं इसके जरूरी टेस्ट, मॉनिटरिंग, इंसुलिन और इंसुलिन इंजेक्शन से लेकर शुगर मॉनिटरिंग के दौरान की जाने वाली गलतियां। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि डायबिटीज क्या है, कैसे हाई होने पर शरीर को खराब कर देती है, कैसे दवाएं या डाइट इसे रोकती है? बल्कि बड़ा प्रश्न ये भी है कि इलाज के अलग-अलग सिस्टम डायबिटीज या शुगर को कैसे देखते हैं? एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी? इन तीनों पद्धतियों की सोच, शब्दावली और उपचार का तरीका अलग है। पढ़ें संजना कुमार की विशेष रिपोर्ट...