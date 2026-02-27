Afghanistan Pakistan Conflict : 77 वर्षों से तनाव में पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा: दोनों के बीच आखिर किस बात का है झगड़ा?

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है।
Afghanistan Pakistan Conflict : पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख़्वाजा आसिफ़ ने अफगानिस्तान के साथ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के भीतरी इलाके में हवाई हमले किए और इसके जवाब में अफगान बलों ने विवादित ड्यूरंड लाइन (Durand Line) के पास जवाबी कार्रवाई की। आइए जानते हैं कि दोनों देशों के बीच किस बात को लेकर वर्षों से झगड़ा चल रहा है।
