Organ Donation in India: देश में अंग दान में 5 और प्रत्यारोपण में 4 गुणा आई तेजी

भारत में अंग दान के प्रति जागरूकता बढ़ रही है।
Organ Donation India : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बीते मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 131वें एपिसोड में अंगदान की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने केरल की एक वर्षीय बच्ची आलिन शेरिन अब्राहम की कहानी साझा की। आलिन के माता-पिता ने उनके निधन के बाद उनके अंग दान करने का निर्णय लिया। भारत में अंगदान को लेकर सामाजिक जागरूकता भी बढ़ी है। इसकी गवाही देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ें दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि भारत में अंगदान, आवंटन और प्रत्यारोप में क्या हुई है प्रगति? अंगदान के बारे में विस्तार से एक्सपर्ट से जानें।
पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग