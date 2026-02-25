25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Special News

Organ Donation in India: देश में अंग दान में 5 और प्रत्यारोपण में 4 गुणा आई तेजी

Organ Donation India: भारत में अंगदान और प्रत्यारोपण को लेकर सामाजिक स्तर पर जागरूकता बढ़ रही है। देश में अंग दान 2013 में 41 से बढ़कर 2025 में 205 हो गई, वहीं प्रत्यारोपणों की संख्या 2013 में 4,990 से बढ़कर 2025 में लगभग 20,000 हो गई। इस बारे में हर सवाल का जवाब एक्सपर्ट से जानिए।

भारत

Swatantra Mishra

Feb 25, 2026

Organ Donation India

भारत में अंग दान के प्रति जागरूकता बढ़ रही है।

Organ Donation India : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बीते मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 131वें एपिसोड में अंगदान की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने केरल की एक वर्षीय बच्ची आलिन शेरिन अब्राहम की कहानी साझा की। आलिन के माता-पिता ने उनके निधन के बाद उनके अंग दान करने का निर्णय लिया। भारत में अंगदान को लेकर सामाजिक जागरूकता भी बढ़ी है। इसकी गवाही देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ें दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि भारत में अंगदान, आवंटन और प्रत्यारोप में क्या हुई है प्रगति? अंगदान के बारे में विस्तार से एक्सपर्ट से जानें।

