डायबिटीज रिवर्सल का सच! भारत में हर 3 में से एक ने शुगर को किया कंट्रोल, कैसे?

Diabetes Reversal Episode 10: टाइप 2 डायबिटीज आजकल ऐसा शब्द है जो सिर्फ क्लीनिक या डॉक्टर्स तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सोशल मीडिया, हेल्थ ब्लॉग और यू ट्यूब चैनलों पर भी रोज नए-नए डाइबिटीज रिवर्सल के चमत्कारिक दावे भी देखने को मिल रहे हैं। अभी तक माना जाता था कि शुगर ऐसी बीमारी है, जो एक बार हो गई, तो अब जिंदगी भर इसकी दवाएं चलनी है। लेकिन आजकल कई डायबिटीज एक्सपर्ट, हेल्थ एक्सपर्ट्स यहां तक कि फिटनेस इंफ्लुएंसर भी डायबिटीज रिवर्सल का दावा करते हैं। उनका मानना है कि कुछ ही हफ्तों में आप अपनी डायबिटीज को खत्म कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा सच में संभव है? या फिर केवल एक नया ट्रेंड भर…। patrika.com पर संजना कुमार की इस विशेष रिपोर्ट में जाने डायबिटीज/शुगर रिवर्सल का सच, आखिर क्या है ये नाम और इसकी सच्चाई…