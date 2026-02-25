25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Special News

डायबिटीज रिवर्सल का सच! भारत में हर 3 में से एक ने शुगर को किया कंट्रोल, कैसे?

Diaetes Reversal Episode 10: पत्रिका की इस हेल्थ सीरीज के 10वें एपिसोड में हम जानेगे कि कैसे टाइप‑2 डायबिटीज आज भारत के स्वास्थ्य पर सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुकी है। दुनिया भर की तरह भारत में भी लाखों-करोड़ों लोग इस स्थिति से जूझ रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर एक नया शब्द तेजी ट्रेंड में आ रहा है 'डायबिटीज रिवर्सल', यानी मधुमेह को नियंत्रण या नॉर्मल रेंज में लाना। लेकिन सवाल यही है, कि क्या यह केवल एक वायरल ट्रेंड है या वाकई डायबिटीज रिवर्सल संभव है? डायबिटीज रिवर्सल को लेकर क्या है मेडिकल की परिभाषा?

6 min read
भोपाल

image

Sanjana Kumar

Feb 25, 2026

diabetes reversal episode 10 what is sugar reversal shocking fact

diabetes reversal episode 10 what is sugar reversal shocking fact(diabetes reversal series patrika (photo-AI)

Diabetes Reversal Episode 10: टाइप 2 डायबिटीज आजकल ऐसा शब्द है जो सिर्फ क्लीनिक या डॉक्टर्स तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सोशल मीडिया, हेल्थ ब्लॉग और यू ट्यूब चैनलों पर भी रोज नए-नए डाइबिटीज रिवर्सल के चमत्कारिक दावे भी देखने को मिल रहे हैं। अभी तक माना जाता था कि शुगर ऐसी बीमारी है, जो एक बार हो गई, तो अब जिंदगी भर इसकी दवाएं चलनी है। लेकिन आजकल कई डायबिटीज एक्सपर्ट, हेल्थ एक्सपर्ट्स यहां तक कि फिटनेस इंफ्लुएंसर भी डायबिटीज रिवर्सल का दावा करते हैं। उनका मानना है कि कुछ ही हफ्तों में आप अपनी डायबिटीज को खत्म कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा सच में संभव है? या फिर केवल एक नया ट्रेंड भर…। patrika.com पर संजना कुमार की इस विशेष रिपोर्ट में जाने डायबिटीज/शुगर रिवर्सल का सच, आखिर क्या है ये नाम और इसकी सच्चाई…

image

Patrika Special News
