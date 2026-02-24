Road Accident Deaths: क्यों ‘गोल्डन ऑवर’ को लेकर संवेदनशील हुई सरकार, जानें क्या होता है ABCDE प्रोटोकॉल?

Road Accident Deaths in India : भारत में सड़क दुघर्टनाओं में हर रोज 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। इनमें से बहुत से लागों को अगर ‘गोल्डन ऑवर’ के दौरान चिकित्सा मिल जाए, तो उनकी जान बच सकती है। सड़क पर दुघर्टना से पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के झंझटों से बचने के चक्कर में राहगीर उन्हें सड़क पर ही छोड़ देते हैं। दूसरा घटनास्थल के आसपास के निजी अस्पताल मरीज की पहचान और इलाज में खर्च हुई राशि की रिकवरी के चक्कर में इलाज की उपेक्षा कर देते हैं, जिसके चलते कई व्यक्तियों की मौत हो जाती है। इस बारे में केंद्र और दिल्ली सरकार का फैसला काफी मददगार साबित होने वाला है।