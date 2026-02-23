23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

‘हाई शुगर’ है साइलेंट किलर, आंखों से दिल तक चुपचाप करती है अटैक, लक्षण न करें इग्नोर

लगातार हाई शुगर सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर चल रहा साइलेंट अटैक है, Diabetes Reversal Episode 9: डायबिटीज रिवर्सल पत्रिका की सीरीज के इस 9वें अंक में जानें कैसे अनकंट्रोल्ड शुगर दिल, किडनी, आंखों के लिए घातक साबित हो सकती है। एम्स भोपाल के एक्सपर्ट ने बताया कैसे बचें...

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Feb 23, 2026

Silent killer diabetes high blood sugar silently attack on heart kidney eyes

Silent killer diabetes high blood sugar silently attack on heart kidney eyes(photo:patrika creative)

Diabetes Reversal Episode 9: डायबिटीज को लोग अक्सर सिर्फ शुगर बढ़ना समझकर हल्के में ले लेते हैं। लेकिन सच यह है कि लगातार हाई शुगर शरीर के अंदर चुपचाप कई अंगों को नुकसान पहुंचाती रहती है। पत्रिका की डायबिटीज रिवर्सल सीरीज के 9वें एपिसोड में आज आप जानेंगे मेडिकल भाषा में डायबिटीज और आम भाषा में शुगर की बीमारी को क्यों माना जाता है साइलेंट किलर… किस तरह अनियंत्रित शुगर दिल, किडनी और नसों पर गंभीर प्रभाव डालती है। पढ़ें संजना कुमार की खास रिपोर्ट...

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

विरोध हुआ लेकिन रास्ता नहीं बदला, डॉक्टर बनकर समाज के लिए बनी मिसाल

विरोध हुआ लेकिन रास्ता नहीं बदला, डॉक्टर बनकर समाज के लिए बनी मिसाल, जानें पूरी कहानी...(photo-patrika)
Patrika Special News

बांग्लादेश सरकार की सबसे बड़ी चुनौती: 40% आबादी पी रही प्रदूषित पानी, 70% ट्यूबवेल जल में मिला E. coli

Bangladesh Safe drinking Water
Patrika Special News

इंसुलिन इंजेक्शन लगाना जरूरी… क्या मेरी हालत गंभीर हो गई है…? क्या ये शुगर की लास्ट स्टेज है?

Diabetes reversal patrika Series episode 8 what is insulin injection how to work
Patrika Special News

Adults Only Travel: क्रूज और लग्जरी रिसॉर्ट्स में अब बच्चों की 'नो एंट्री'

Child-Free Vacations
Patrika Special News

बिलासपुर का ‘ग्रीन गोल्ड’ मुनगा

बिलासपुर का ‘ग्रीन गोल्ड’ मुनगा(photo-patrika)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.