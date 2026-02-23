‘हाई शुगर’ है साइलेंट किलर, आंखों से दिल तक चुपचाप करती है अटैक, लक्षण न करें इग्नोर

Diabetes Reversal Episode 9: डायबिटीज को लोग अक्सर सिर्फ शुगर बढ़ना समझकर हल्के में ले लेते हैं। लेकिन सच यह है कि लगातार हाई शुगर शरीर के अंदर चुपचाप कई अंगों को नुकसान पहुंचाती रहती है। पत्रिका की डायबिटीज रिवर्सल सीरीज के 9वें एपिसोड में आज आप जानेंगे मेडिकल भाषा में डायबिटीज और आम भाषा में शुगर की बीमारी को क्यों माना जाता है साइलेंट किलर… किस तरह अनियंत्रित शुगर दिल, किडनी और नसों पर गंभीर प्रभाव डालती है। पढ़ें संजना कुमार की खास रिपोर्ट...