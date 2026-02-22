बांग्लादेश सरकार की सबसे बड़ी चुनौती: 40% आबादी पी रही प्रदूषित पानी, 70% ट्यूबवेल जल में मिला E. coli

Bangladesh Polluted Water: बांग्लादेश करीब 18 करोड़ की आबादी वाला एक छोटा देश है। जनसंख्या के आधार पर विश्व में यह 8वें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2023 में देश का प्रति व्यक्ति जीडीपी 2551 अमेरिकी डॉलर था। हालांकि, पूरे देश के लिए अब तक कोई समग्र सीवेज शोधन प्रणाली या सुरक्षित जल आपूर्ति व्यवस्था स्थापित नहीं की गई है। यही वजह है कि देश में करीब 40 प्रतिशत लोगों को मलजनित या खतरनाक रसायनों से युक्त पानी पीना पड़ रहा है।