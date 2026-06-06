Migratory Species : हर 5 में से 1 प्रवासी प्रजाति विलुप्ति के कगार पर, दुनिया में भुखमरी और अकाल का मंडराता खतरा!

प्रवासी मछलियों पर सबसे बड़ा संकट (photo,AI)
Migratory Species: आसमान में हजारों किलोमीटर उड़ने वाले पक्षी गायब हो रहे हैं। समुद्रों में लंबी यात्राएं करने वाली व्हेल और कछुए कम होने लगें और नदियों में लौटने वाली मछलियां का रास्ता ही बदल रहा है। दुनिया के सामने बहुत बड़ा संकट है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज (CMS) की वैश्विक रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि पृथ्वी की कई प्रवासी प्रजातियां तेजी से विलुप्ति की ओर बढ़ रही हैं।
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