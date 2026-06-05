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Great Nicobar Project : “राष्ट्रीय सुरक्षा” वाला ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट शोंपेन आदिवासियों के लिए “डेथ सेंटेंस” कैसे?

Great Nicobar Project : भारत का अनुमानित लागत 81,000 करोड़ से 92,000 करोड़ रुपये ($11 बिलियन) वाला ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक मेगा-इन्फ्रास्ट्रक्चर और रणनीतिक पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रेट निकोबार द्वीप को एक प्रमुख समुद्री, आर्थिक और रक्षा केंद्र में बदलना है। इस परियोजना में गैलाथिया बे (Galathea Bay) में एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक नागरिक-सैन्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक बिजली संयंत्र (पावर प्लांट), पर्यटन इन्फ्रास्ट्रक्चर और 3,50,000 लोगों के रहने के लिए एक टाउनशिप का निर्माण शामिल है। पर, क्या आप इसके संभावित विनाश से अवगत हैं आप?

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भारत

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Ravi Gupta

Jun 05, 2026

Great Nicobar Project, Great Nicobar Project Explain In Hindi, Great Nicobar Project death sentence for indigenous,

अंडमान निकोबार के आदिवासियों की फाइल फोटो | Credit- Photo - survivalinternational.org

Great Nicobar Project : ओडिशा हो या अंडमान-निकोबार, विकास के नाम पर बलि अक्सर आदिवासियों को ही देनी पड़ती है। वे अपना जंगल, जमीन और घर छोड़कर विस्थापित होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इनके हक की लड़ाई के लिए जहां नर्मदा बचाओ आंदोलन, बड़वानी, मध्य प्रदेश से मेधा पाटकर सक्रिय हैं, वहीं ओडिशा में प्रफुल्ल सामंतरा आदिवासियों के संघर्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। इसी साल भारत सरकार ने 'ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट' की घोषणा की है, जो रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए 'होर्मुज जलडमरूमध्य' की तरह महत्वपूर्ण है।

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