Great Nicobar Project : “राष्ट्रीय सुरक्षा” वाला ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट शोंपेन आदिवासियों के लिए “डेथ सेंटेंस” कैसे?

Great Nicobar Project : ओडिशा हो या अंडमान-निकोबार, विकास के नाम पर बलि अक्सर आदिवासियों को ही देनी पड़ती है। वे अपना जंगल, जमीन और घर छोड़कर विस्थापित होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इनके हक की लड़ाई के लिए जहां नर्मदा बचाओ आंदोलन, बड़वानी, मध्य प्रदेश से मेधा पाटकर सक्रिय हैं, वहीं ओडिशा में प्रफुल्ल सामंतरा आदिवासियों के संघर्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। इसी साल भारत सरकार ने 'ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट' की घोषणा की है, जो रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए 'होर्मुज जलडमरूमध्य' की तरह महत्वपूर्ण है।