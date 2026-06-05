Ebola 2026 in Congo: बिना वैक्सीन ‘इबोला’ से लड़ रहे डॉक्टर्स, जानिए क्या है ‘द क्यूब’ तकनीक जो बनी है ढाल

प्लास्टिक का 'क्यूब' और इबोला से जंग! (Photo : AI Generated)
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DR Congo) का पूर्वी इलाका इस वक्त दोहरे मोर्चे पर जंग लड़ रहा है। एक तरफ दशकों पुराना सशस्त्र संघर्ष (Armed Conflict) और विद्रोही गुटों के बम-धमाके हैं, तो दूसरी तरफ अदृश्य 'इबोला वायरस' (Ebola Virus) का खौफनाक प्रकोप। इन दोनों के बीच ढाल बनकर खड़े हैं वहां के फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ। अपनी जान को हथेली पर रखकर ये योद्धा न सिर्फ मरीजों को मौत के मुंह से निकाल रहे हैं, बल्कि खुद को संक्रमित होने से बचाने के लिए विज्ञान और कड़े प्रोटोकॉल का सहारा ले रहे हैं।
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