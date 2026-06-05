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7वीं की छात्रा ने धान की भूसी से बनाया हाईटेक वाटर फिल्टर, जापान में जीता सिल्वर मेडल

Water Filter Project: रायपुर की कक्षा सातवीं की छात्रा विग्या जैन ने धान की भूसी की राख से कम लागत वाला हाईटेक वाटर फिल्टर बनाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की है।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Jun 05, 2026

Water Filter Project

Water Filter Project(photo-patrika)

Water Filter Project: छत्तीसगढ़ के रायपुर की कक्षा सातवीं की छात्रा विग्या जैन ने अपनी प्रतिभा और वैज्ञानिक सोच से देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। महज सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली विग्या ने अपनी सहेलियों आश्वी अग्रवाल और समैरा साहू के साथ मिलकर धान की भूसी की राख (राइस हस्क ऐश) से एक अनोखा और कम लागत वाला वाटर फिल्टर तैयार किया है। इस नवाचार ने न सिर्फ वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी पहचान दिलाई।

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