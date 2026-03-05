Junk Food : ‘जंक फूड के सेवन से 13 प्रकार कैंसर को दे रहे न्योता’, जानिए क्यों है इतना खतरनाक

Junk Food relation with Breast Cancer : ताजा खाना खाने की बजाय दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत में भी तेती से बढ़ रहा है। छोटे बच्चों और जेन जी जेनरेशन के लिए जंक फूड (जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, पैकेज्ड स्नैक्स, मीठे पेय, इंस्टेंट नूडल्स आदि) जीवन-शैली का हिस्सा बन चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में हुए कई वैज्ञानिक अध्ययनों से यह संकेत मिला है कि जंक फूड के अधिक इस्तेमाल से स्तन कैंसर (Breast Cancer) समेत 12 अन्य तरह के कैंसर का खतरा 2 फीसदी तक बढ़ सकता है। जंक फूड कैसे किसी की स्वास्थ्य को इतना ज्यादा खतरा पैदा करता है, इसे एक्सपर्ट से समझते हैं।