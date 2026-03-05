Rajasthan : Google Map के फेर में रास्ता भटके दंपती, बच्चा चोर समझ ग्रामीणों ने घेरा, पुलिस जांच में हुआ खुलासा

भीलवाड़ा। अमरगढ़ क्षेत्र में बुधवार को बच्चा चोरी की एक अफवाह ने उस समय भारी अफरा-तफरी और दहशत का माहौल पैदा कर दिया, जब ग्रामीणों ने कार सवार एक निर्दोष दंपती को संदिग्ध समझकर बीच रास्ते में ही रोक लिया। गनीमत रही कि सूचना मिलते ही पुलिस समय पर मौके पर पहुंच गई, जिससे कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। जांच के बाद पुलिस ने साफ किया कि यह मामला पूरी तरह अफवाह था और दंपती अपने बच्चों के साथ ससुराल से घर लौट रहे थे।