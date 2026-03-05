एमजीएच के पालने में गूंजी जिंदगी की दस्तक, मिली नवजात बच्ची, नाम मिला वेदिका

मंगलवार रात 10:30 बजे सन्नाटा अचानक अलार्म की आवाज से टूट गया। ‘पालनागृह’ में जैसे ही किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक नवजात कन्या को रखा, सिस्टम सक्रिय हो उठा। अलार्म की गूंज ने संकेत दिया कि एक मासूम जिंदगी मदद की पुकार कर रही है। एनआइसीयू स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचा। नन्हीं बच्ची को स्नेह भरे हाथों से उठाकर वार्ड में भर्ती किया गया। उस पल अस्पताल का हर कर्मचारी केवल एक ही भावना से भरा था कि इस नन्हीं जान को सुरक्षित रखना है।