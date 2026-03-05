Rajasthan News: पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी, रील वायरल होते ही पुलिस महकमे में मचा हड़कंप; 3 युवक डिटेन

भीलवाड़ा। जिले के जहाजपुर कस्बे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन युवकों को डिटेन कर लिया। थाना प्रभारी लोकपाल सिंह के पास वीडियो पहुंचने के बाद पुलिस ने बिना देरी किए आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में ले लिया।