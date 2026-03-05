Israel–Iran War Impact: इजराइल–ईरान युद्ध का असर राजस्थान तक, निर्यात उद्योग पर संकट के बादल, व्यापारियों की बढ़ी चिंता

युद्ध से पहले क्रूड ऑयल की कीमत करीब 60 डॉलर प्रति बैरल थी, जो अब बढ़कर लगभग 80 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। इसका सीधा असर पॉलिस्टर फाइबर व पेट्रो-केमिकल आधारित कच्चे माल पर पड़ा है। इसके कारण पॉलिस्टर फाइबर के दामों में लगातार तेजी आने लगी है। इससे यार्न (धागा) महंगा हो रहा है। पैकिंग में काम आने वाला प्लास्टिक भी महंगा हो रहा है। निर्यातकों का कहना है कि लागत बढ़ने के बावजूद अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग सुस्त है। ऐसे में घरेलू बाजार में कम कीमत पर माल खपाने की नौबत आ सकती है।