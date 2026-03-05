ईरान-इजरायल जंग के साए में भीलवाड़ा की 6 जिंदगियां, होटल की बालकनी से दिख रही ‘मौत’, घर में नहीं जला चूल्हा

युद्ध की इस विभीषिका ने हवाई यातायात को पूरी तरह ठप कर दिया है। उड़ानें लगातार रद्द हो रही हैं। सोमाणी परिवार अब 7 मार्च की फ्लाइट से एक धुंधली सी उम्मीद लगाए बैठा है। बच्चों की इस बेबसी से तड़प रहे पिता दिनेश सोमाणी ने बुधवार को भीलवाड़ा के सांसद दामोदर अग्रवाल से भी मुलाकात की और सरकार से मदद की गुहार लगाई।