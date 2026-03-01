ईरान-इजराइल युद्ध के बीच जयपुर एयरपोर्ट से आई बड़ी खबर, यात्रियों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी

युद्ध के हालातों और अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्रों के बंद होने के कारण जयपुर से संचालित होने वाली निम्नलिखित उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिनमें एतिहाद एयरवेज (EY-327): अबू धाबी जाने वाली फ्लाइट कैंसिल, एयर अरेबिया (G9436): शारजाह की उड़ान रद्द, एयर इंडिया एक्सप्रेस (IX-195): दुबई जाने वाली फ्लाइट स्थगित और स्पाइसजेट (SG-57): दुबई की उड़ान को भी अगले आदेश तक रोका गया।