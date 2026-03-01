ईरान-इजराइल युद्ध के बीच जयपुर एयरपोर्ट से आई बड़ी खबर, यात्रियों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी

जयपुर एयरपोर्ट से आई बड़ी खबर (पत्रिका फाइल फोटो)
Jaipur Airport International Flight Cancel Update: ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने अब राजस्थान के हवाई सफर पर भी ब्रेक लगा दिया है। अंतरराष्ट्रीय एयरस्पेस में लगी पाबंदियों के कारण जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संचालित होने वाली खाड़ी देशों की उड़ानों पर संकट गहरा गया है। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों के लिए आपातकालीन एडवाइजरी जारी की है।
युद्ध के हालातों और अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्रों के बंद होने के कारण जयपुर से संचालित होने वाली निम्नलिखित उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिनमें एतिहाद एयरवेज (EY-327): अबू धाबी जाने वाली फ्लाइट कैंसिल, एयर अरेबिया (G9436): शारजाह की उड़ान रद्द, एयर इंडिया एक्सप्रेस (IX-195): दुबई जाने वाली फ्लाइट स्थगित और स्पाइसजेट (SG-57): दुबई की उड़ान को भी अगले आदेश तक रोका गया।
ईरान और इजराइल के बीच जारी सैन्य टकराव के कारण कई देशों ने अपना एयर स्पेस (हवाई क्षेत्र) सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया है। चूंकि जयपुर से गल्फ देशों की उड़ानें इसी क्षेत्र से होकर गुजरती हैं, इसलिए सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एयरलाइंस ने उड़ानों को रद्द या रिड्यूल करने का फैसला लिया है।
