Iran-Israel War: ईरान-इजराइल हमले से राजस्थान में क्यों बढ़ी धुकधुकी, सिर के ऊपर से निकल रही मिसाइलें

उधर, एक अन्य प्रवासी ने बताया कि उनके यहां हालात काफी तनावपूर्ण हैं। मुकुंदगढ़ के वार्ड दो के एक युवक ने बताया कि वह दुबई के अल्कोज शहर में रहता है। यहां से दो सौ किलोमीटर दूर मिसाइल गिरने की सूचना आ रही है। मलसीसर निवासी रहीम खान (परिवर्तित नाम) दो महीने पूर्व ही दुबई गए हैं। उन्होंने बताया कि वहां सभी काम बंद हैं। हम सब घरों में बैठे हुए हैं।