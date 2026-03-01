1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

रिश्तों का एक्सरे, रिपोर्ट आई तो चौंक गए सभी

जयपुर। “डॉक्टर साहब, दवाइयां ले रहे हैं, कई वर्ष से थेरेपी चल रही है, फिर भी मन का बोझ कम नहीं हो रहा…” प्रदेश के मनोरोग विशेषज्ञों के पास रोजाना इस तरह के मामले आ रहे हैं। ऐसे मरीजों से सवाल पूछा जाता है..“आपकी जिंदगी में वह कौन सा रिश्ता है, जो आपको सबसे ज्यादा [&hellip;]

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Vikas Jain

Mar 01, 2026

Actress Kavya gowda and her Husband Attacked by relatives with Knife &amp; Rods In Bengaluru as Family Dispute

एक्ट्रेस काव्या गौड़ा और उनके पति पर चाकू से हमला

जयपुर। “डॉक्टर साहब, दवाइयां ले रहे हैं, कई वर्ष से थेरेपी चल रही है, फिर भी मन का बोझ कम नहीं हो रहा…” प्रदेश के मनोरोग विशेषज्ञों के पास रोजाना इस तरह के मामले आ रहे हैं। ऐसे मरीजों से सवाल पूछा जाता है..“आपकी जिंदगी में वह कौन सा रिश्ता है, जो आपको सबसे ज्यादा तनाव दे रहा है ?” यही सवाल अक्सर इलाज की असली दिशा तय कर देता है। विशेषज्ञों के अनुसार डिप्रेशन और एंग्जायटी को केवल “केमिकल लोचा” मान लेना अधूरा सच है। शोध बताते हैं कि 70 से 80 प्रतिशत मामलों में ‘इंटरपर्सनल स्ट्रेस’ यानी रिश्तों का तनाव मुख्य कारण होता है। जब रिश्तों में कड़वाहट आती है, तो भावनात्मक असंतुलन सीधे दिमाग की केमिस्ट्री सेरोटोनिन और डोपामिन को प्रभावित करता है।

इंटरपर्सनल थेरेपी (आईपीटी) रिश्तों के जरिए इलाज की पद्धति है। इसमें मरीज को अपने जीवन के पांच अहम लोगों के नाम लिखकर हर रिश्ते को चार श्रेणियों में बांटने को कहा जाता है। सपोर्ट, न्यूट्रल, मोटिवेशन या तनाव। जिस नाम के आगे ‘तनाव’ लिखा है, वहीं से मानसिक ऊर्जा लीक हो रही है। दवाइयां तब तक पूरा असर नहीं दिखातीं, जब तक यह लीकेज बंद न हो।”

हर चौथे-पांचवे इंसान को अपनों से दर्द

क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के आधार पर  हर चौथे-पांचवे व्यक्ति की मानसिक परेशानी की जड़ किसी करीबी रिश्ते में छिपी होती है। पति-पत्नी के मतभेद, पीढ़ियों का टकराव, कार्यस्थल का दबाव या अनकहा शोक इसके सबसे प्रमुख कारण हैं

चार ‘गांठें’  बढ़ाती हैं डिप्रेशन

  • अनकहा शोक : किसी अपने को खोने या धोखे का दर्द दबा लेना
  • रोल डिस्प्यूट : तुम मुझे समझते नहीं..जैसे लगातार विवाद
  • रोल ट्रांजिशन : नई जिम्मेदारियों या जीवन बदलाव से तालमेल न बैठा पाना।
  • सोशल आइसोलेशन : अकेलापन और भावनात्मक दूरी

‘रिलेशनशिप हेल्थ चेक’

  • किसी खास व्यक्ति का नाम लेते ही बेचैनी बढ़ती है ?
  • आपने कोई बड़ा दुख दबा रखा है?
  • संवाद में आरोप ज्यादा, जरूरत कम व्यक्त होती है ?
  • आप खुद को भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करते हैं ?(इन सवालों का जवाब ‘हां’ है, तो समस्या दिमाग के केमिकल से ज्यादा रिश्तों की हो सकती है)

जब बहू से विवाद बना अवसाद

जयपुर की 42 वर्षीय गृहिणी पिछले दो साल से एंटीडिप्रेसेंट ले रही थीं, पर सुधार नहीं था। काउंसलिंग में सामने आया कि बहू के साथ लगातार टकराव और बेटे की चुप्पी उन्हें भीतर से तोड़ रही थी। आईपीटी के तहत संवाद शैली बदली गई, आरोपों की जगह जरूरतें व्यक्त करना सिखाया गया। तीन महीनों में दवाओं की मात्रा आधी हो गई और नींद सामान्य होने लगी। ऐसे मामले में दवा और थेरेपी दोनों जरूरी हैं, लेकिन केवल दवा पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं। “रिश्तों की मरम्मत किए बिना मानसिक स्वास्थ्य अधूरा है।
डॉ.अनिल तांबी, मनोरोग विशेषज्ञ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Mar 2026 10:20 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / रिश्तों का एक्सरे, रिपोर्ट आई तो चौंक गए सभी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में होली से ऐन पहले 'महंगाई का झटका', गैस सिलेंडर की कीमतों में 'अच्छा-खासा' इज़ाफ़ा, जानें क्या हैं नई दरें?

जयपुर

Holi festival: होली से पहले वेतन रोकने के आदेश पर कर्मचारियों में नाराजगी

जयपुर

आरपीएमटी-2009 मुन्नाभाई फर्जीवाड़ा मामला, 17 साल बाद आरयूएचएस को “कुछ पता नहीं” 

RUHS Hospital
जयपुर

Govt Jobs: राजस्थान में इस वर्ष 1,25,000 भर्तियों की घोषणा से युवाओं में उत्साह, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

जयपुर

Iran-Israel War: ईरान-इजराइल हमले से राजस्थान में क्यों बढ़ी धुकधुकी, सिर के ऊपर से निकल रही मिसाइलें

Iran-Israel War Rajasthan Families Anxious as Iran-Israel Tensions Rattle Gulf Expatriates
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.