Govt Jobs: राजस्थान में इस वर्ष 1,25,000 भर्तियों की घोषणा से युवाओं में उत्साह, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

सरकार ने पहले युवा दिवस पर एक लाख पदों का भर्ती कैलेंडर जारी किया था, लेकिन अब पदों की संख्या बढ़ने के बाद इसे संशोधित किया जाएगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि जल्द नया कैलेंडर जारी हो ताकि तैयारी की बेहतर योजना बनाई जा सके। साथ ही राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की तर्ज पर ऑनलाइन परीक्षाएं कराने की मांग भी तेज हो रही है, जिससे परिणाम समय पर घोषित हो सकें।