Holi 2026 Date Conflict: 2, 3 या 4 मार्च…कब है होलिका दहन, कब है धुलंडी और कब है चंद्रग्रहण…ज्योतिषियों ने किया महासंशय दूर

राजस्थान ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान के महासचिव प्रो. विनोद शास्त्री ने बताया कि फाल्गुन पूर्णिमा 2 मार्च को शाम 5 बजकर 56 मिनट से प्रारंभ होकर 3 मार्च को शाम 5 बजकर 8 मिनट तक रहेगी। चूंकि 3 मार्च को प्रदोष काल में पूर्णिमा नहीं रहेगी, इसलिए 2 मार्च को ही होलिका दहन शास्त्र सम्मत है। 2 मार्च की रात भद्रा का प्रभाव रहेगा। भद्रा के मुख में दहन वर्जित होता है, लेकिन पुच्छ में दहन शुभ माना गया है। इस आधार पर अर्धरात्रि बाद 1.26 से 2.38 बजे का समय सर्वोत्तम रहेगा। 3 मार्च को सुबह 6.55 बजे से सूतक आरंभ होगा, जबकि ग्रहण काल दोपहर 3.21 से शाम 6.47 बजे तक रहेगा। जयपुर में यह शाम छह बजे बाद दिखेगा।