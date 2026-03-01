Leopard Safari: होली पर वाइल्ड लाइफ का रोमांच, झालाना सफारी हाउसफुल, ऑनलाइन बुकिंग बंद

Wildlife Tourism: जयपुर. होली के त्योहार पर इस बार शहरवासियों और बाहरी पर्यटकों में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जयपुर के प्रसिद्ध झालाना लेपर्ड सफारी में दोनों दिन की सभी शिफ्ट पूरी तरह फुल रहीं। बढ़ती मांग को देखते हुए ऑनलाइन बुकिंग भी बंद करनी पड़ी। पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण यहां सीटें पहले ही एडवांस में बुक हो गईं।